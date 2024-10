Incontri con l’autore, al Cecioni arriva Daniele Caluri

Il fumettista e illustratore livornese verrà intervistato da Enrico Bertelli e Andrea Berti lunedì 28 ottobre, alle ore 17, nell’aula magna dell’istituto in via Galilei. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza

Nell’ambito delle iniziative legate all’apertura alla cittadinanza della propria biblioteca, il liceo Cecioni ospita un incontro con Daniele Caluri. Dopo la presentazione dell’“Ultimo partigiano”, la graphic novel di Eva Giovannini e Tommaso Eppesteingher sarà la volta del fumettista e illustratore livornese che verrà intervistato da Enrico Bertelli e Andrea Berti lunedì 28 ottobre, alle ore 17, nell’aula magna dell’istituto in via Galilei. Daniele Caluri ha iniziato la carriera di fumettista tra i banchi di scuola inviando le prime vignette satiriche al Vernacoliere, dopo poi è diventato copertinista. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel 1996, ha in seguito lavorato per la Sergio Bonelli Editore ad alcuni albi di Martin Mystère in collaborazione con Alfredo Castelli, conosciuto durante Lucca Comics 1999. Oltre alle storie ufficiali della serie, Caluri ha disegnato anche tre fascicoli comici su Martin Mystère, pubblicati in occasione di Rimini Comix, di un evento all’Università di Padova e di Italia Wave 2007. Ha pubblicato un primo albo a fumetti nel 1999 raccogliendo le storie del suo personaggio Fava di Lesso pubblicate sul Vernacoliere a partire dal 1993 e sino al 1998. Proprio grazie al successo di questo personaggio venne la collaborazione con la Bonelli Editore. Accantonato al personaggio dell’indiano scontroso, Caluri ha lanciato sul Vernacoliere una nuova striscia mensile, “Luana la bebisìtter”, incentrata sulle avventure di una sexy babysitter, Luana, procace quanto stupida e di un ragazzino, Màicol, ricco, orribile a vedersi e malvagio. Pubblicata dal 1999 al 2004, ha ottenuto grande successo, tale da spingere alla pubblicazione di tre raccolte (Luana La Bebisìtter Atto I, Luana La Bebisìtter Atto II e Luana La Bebisìtter Gran Finale) e alla ripresa del personaggio a partire dal 2006 fino all’anno successivo. Altra opera pubblicata sul Vernacoliere è Don Zauker, prete esorcista assai fuori dagli schemi: sboccato, dal fisico palestrato e ipertatuato, per nulla vicino alle posizioni tradizionali della Chiesa cattolica. Il nome di Don Zauker deriva da un personaggio della serie Daitarn 3, il capo dei perfidi Meganoidi, a sottolineare all’istante il carattere del personaggio. Vincitore di numerosi premi, per Feltrinelli Comics ha pubblicato Don Zauker. Ego te Dissolvo (2019; con Emiliano Pagani) e Don Zauker. Santo subito. Inferno e paradiso (2019; con Emiliano Pagani).L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

