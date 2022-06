Incontro con il poeta livornese Leonardo Bachini all’ITIS Galilei

Venerdì 3 giugno alle 16 nell’aula magna dell’Itis “Galileo Galilei” di Livorno si terrà l’ultimo incontro con l’autore che conclude il progetto: "Incontri con gli scrittori del territorio"

Mediagallery

Venerdì 3 giugno alle 16 nell’aula magna dell’Itis “Galileo Galilei” di Livorno si terrà l’ultimo incontro con l’autore che conclude il progetto: “Incontri con gli scrittori del territorio” che si è rivelato quest’anno tra i più significativi dell’Istituto per l’avvicendarsi di poeti e romanzieri, per lo più labronici e per la partecipazione ed interesse suscitati negli studenti.

A chiudere il ciclo delle conferenze interattive sarà Leonardo Bachini che si interfaccerà con le classi del triennio della scuola che lo stesso Bachini ha recentemente frequentato. L’iniziativa e il complessivo percorso letterario sono stati fortemente voluti dalla dirigente Scolastica professoressa Manuela Mariani, dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto e dalla professoressa Franca Rossi, docente di Italiano del giovane vincitore del prestigioso premio internazionale di poesia: “Ossi di seppia”, 2022.

L’ex studente è nato il 3 maggio del 1997, diplomatosi in Elettrotecnica nel 2017 e laureando alla facoltà di Lettere Moderne presso il dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, Bachini e si rivolge ai ragazzi nei quali egli si riconosce, affrontando tematiche e curiosità legate al fare poetico, alla scrittura, alla critica sociale, al rapporto tra musica e poesia. L’obiettivo è portare una testimonianza ai giovani, un messaggio culturale che si basa sull’esperienza della letteratura e che si propone come confronto tra gli studenti e lo scrittore. Un’occasione da non perdere, visto che l’incontro è aperto anche all’intera cittadinanza.

Si parlerà dell’attualità della poesia, dei perché della poesia, e del perché ancora la poesia. Gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare e interagire direttamente con lo scrittore a seconda della loro sensibilità e del loro interesse, a seguito del percorso biografico e delle letture dei testi inediti che lo stesso autore leggerà a voce alta.

Bachini si racconterà dalle 16 alle 17.30 in modo davvero peculiare rendendo protagonisti gli studenti a cui l’autore intende dedicare prospettive di realtà e analisi del mondo in cui siamo immersi.