Incontro con l’autore, il 1 giugno all’ITI arriva Emiliano Dominici

L'iniziativa, voluta dalla dirigente Manuela Mariani (nella foto), rappresenta il penultimo appuntamento che la scuola promuove per avvicinare gli studenti alla lettura e alla scrittura

Mercoledì 1 giugno alle 9 nuovo e penultimo incontro con l’autore (per l’anno in corso) all’istituto tecnico industriale Itis di via Galilei, guidato dalla Dirigente Scolastica Manuela Mariani. Davanti agli studenti del triennio un altro scrittore livornese: Emiliano Dominici presenterà il suo ultimo libro “Gli anni incerti. Canzone di fine millennio” (editrice Effequ). Il romanzo tratta la storia di Jerry, Giulia e Guido, nati lo stesso giorno (il 22 giugno del 1969) in tre luoghi diversi, le cui esistenze si intrecciano fatalmente sullo sfondo di una Livorno dura e movimentata, che muta, lotta e cresce insieme a loro. Interverrà anche l’attrice e cantautrice Alessandra Falca per leggere alcuni brani (a voce alta!) del libro.

Jerry nasce a Central Park, New York, Giulia in un istituto religioso ad Assisi, Guido all’ospedale di Livorno. Si narra delle loro tre esistenze, della loro crescita, della loro formazione mista a quella di un paese, e di un mondo, negli anni incerti trascorsi tra il 1969 e il 2001. Periodo in cui si è fatta la storia che adesso conosciamo, che vedono avvicendarsi lo sbarco sulla Luna, la strage di Piazza Fontana, il terrorismo, gli scioperi nelle fabbriche, i mondiali di calcio, le proteste studentesche e universitarie e numerosi altri grandi avvenimenti. E insieme a tutto questo si vanno costruendo l’amicizia, l’attrazione e i dissidi di Jerry, Giulia e Guido, sullo sfondo di una Livorno in continua trasformazione. L’evento si inserisce nel Progetto “Incontri con gli scrittori del nostro territorio” promosso dall’Istituto “G. Galilei” per stimolare la curiosità degli studenti e il loro avvicinamento alla lettura e alla scrittura.