Incontro con Simone Marchesi all’I.C. Benci-Borsi

Il prossimo lunedì 9 marzo l’Istituto comprensivo Benci-Borsi di Livorno avrà l’onore di poter ospitare uno dei più rinomati dantisti italiani, il prof. Simone Marchesi della Princeton University, che risponderà alle domande poste dal pubblico, sulla vita e le opere del sommo poeta, in un clima cordiale e di scambio reciproco. Come suggerisce il titolo, Marchesi svelerà aneddoti e curiosità su Dante, che rimane uno degli autori più studiati, letti ed interpretati nella storia della letteratura mondiale. Nella mattina dello stesso giorno alcune delle classi della scuola secondaria Borsi potranno seguire una lezione con il professore per approfondire quella “Divina Commedia” che hanno appena conosciuto, ma che li accompagnerà ancora nel loro corso di studi.

L’incontro aperto alla cittadinanza si svolgerà a partire dalle ore 16 nella sede dell’istituto, in via dei Cavalieri 30.

Breve biografia.

Simone Marchesi, laureato in italianistica a Pisa e perfezionatosi con un Master in Italian Studies alla University of Notre Dame e un PhD in letteratura comparata alla Princeton University, è professore ordinario nel dipartimento di Francese e Italiano a Princeton, dove insegna corsi di argomento prevalentemente medievale. Ha al suo attivo tre monografie, Stratigrafie decameroniane (Olschki 2004), Dante and Augustine: Linguistics, Poetics, Hermeneutics (University of Toronto Press 2011) e Vernacular Edens: Tropes of Translation in Medieval European Fictions (University of Toronto Press, 2025). Tra i progetti editoriali italiani si trovano la traduzione del commento di Robert Hollander alla Commedia di Dante (in versione integrale, Olschki 2011; ridotta per le scuole superiori, Loescher 2016) e, in collaborazione con Ilaria Marchesi, la pubblicazione di Live in Pompei, un saggio di autobiofiction incentrato sulla vitalità culturale della città antica, per la collezione Contromano (Laterza 2016). Nell’ambito delle celebrazioni dantesche del 2021 e in collaborazione con l’artista grafico Roberto Abbiati, ha realizzato il volume di commento letterario e visivo A proposito di Dante: Cento passi nella Commedia (Keller Editore 2020). È stato eletto vice-presidente e poi presidente dell’American Boccaccio Association e ha diretto per più di un decennio la rivista Dante Notes, il bollettino elettronico della Dante Society of America. Nel 2003 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere nell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana, su proposta della Società Dantesca Italiana.

