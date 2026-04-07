Incontro di formazione e laboratorio alle Benci

All’istituto Benci in via Bernardina 35, giovedì 9 aprile alle 16.30, un incontro di formazione e laboratorio a partire dal volume “Catalogo degli oggetti smarriti in Natura”. Accesso gratuito all’incontro

Un nuovo appuntamento del programma La scuola polo culturale. Giovedì 9 aprile alle 16.30 all’istituto Benci in via Bernardina 35 un incontro di formazione e laboratorio a partire dal volume “Catalogo degli oggetti smarriti in Natura” scritto da Silvia Bevilacqua per la collana Bussole di Mimebù. Un appuntamento che intende approfondire il tema della transizione ecologica e dell’ecosofia attraverso le pagine dei libri. Saranno in dialogo l’autrice Silvia Bevilacqua con Pierpaolo Casarin e Alessia Cavaliere, per fare un viaggio tra gli scaffali immaginari di un insolito Ufficio Oggetti Smarriti; una ricerca che, attraverso le pagine dei libri per l’infanzia, invita a riscoprire e recuperare ciò che abbiamo dimenticato o perduto nel nostro rapporto con l’ambiente, gli animali e il pianeta per immaginare insieme un futuro più vivibile. Incontro rivolto a tutti e tutte: genitori, giovani, insegnanti, educatori che sviluppano progetti di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza o attività sull’ambiente. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Una scuola molte culture una comunità progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

DOVE: Teatro del plesso Benci via Bernardina 35 Livorno

Accesso gratuito all’incontro. Non è necessaria la prenotazione. Rilascio attestato partecipazione

Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].

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