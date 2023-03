Incontro tra culture. Il Vespucci-Colombo abbraccia gli studenti spagnoli di Huelva

“Non si tratta di una addio ma di un arrivederci, perché il legame che si è creato è impossibile che si rompa- grazie a voi tutti che avete reso questo intercambio qualcosa di indimenticabile”. Queste le parole di saluto usate dai partecipanti dell’istituto IES Juan A.Perz Mercader di Huelva, per definire cosa abbia rappresentato questo intercambio con gli studenti dell’IIS Vespucci-Colombo.

Un intercambio è una modalità di incontro fra culture, lingue e tradizioni che prevede ospitare ed essere ospitati nelle case dei ragazzi coinvolti per poter vivere un’esperienza intensa per tutti, poter fare pratica linguistica quotidiana e approfondire amicizie, ma anche la possibilità di visitare luoghi e scoprire tradizioni locali mentre si soggiorna all’estero. Così, nella settimana in cui l’istituto ha ospitato la delegazione di Huelva il gruppo, dopo esser stato accolto a Palazzo Civico dal sindaco Luca Salvetti e dal presidente del consiglio comunale, ha visitato Firenze, Pisa e Siena, oltre che la nostra città, sperimentando il giro in battello e nei luoghi più significativi della nostra storia, mentre durante la visita in Spagna, hanno visitato un’azienda agricola produttrice di fragole. Hanno ancghe visitato Tavira, Vila Real e Moguer, oltre ad esser stati ricevuti dal sindaco nel teatro di Huelva ed aver visitato la disputacion provincial di Huelva, inoltre il gruppo ha potuto vedere, a Palos, la ricostruzione delle caravelle di Cristoforo Colombo e la casa natale dello scrittore Juan Ramòn Jimenez. Grande soddisfazione da parte sia di tutti gli studenti che vi hanno preso parte, sia delle docenti organizzatrici ed accompagnatrici, professoressa Rosaria Incoronato e Marta Sanz Manzanedo.

