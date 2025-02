Indimenticabile crociera-studio nel Mediterraneo per gli studenti del Nautico Cappellini

Foto inviata dal Nautico Cappellini che ringraziamo per la disponibilità

A bordo della MSC World Europa, gli studenti delle classi quinte dell'istituto hanno esplorato le meraviglie delle destinazioni mediterranee e messo in pratica ciò che hanno studiato negli anni del percorso scolastico su argomenti come la gestione delle navi, la sicurezza marittima, le tecniche di navigazione, i sistemi di propulsione e le moderne tecnologie

Le classi quinte dell’Istituto Nautico Cappellini di Livorno hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel cuore del Mediterraneo, grazie a una crociera organizzata in collaborazione con MSC Crociere. Un viaggio che ha visto coinvolti gli studenti, tutti pronti a esplorare non solo le meraviglie delle destinazioni mediterranee, ma anche a mettere in pratica ciò che hanno studiato negli anni del percorso scolastico. La partenza è avvenuta dal porto di Civitavecchia dove gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno salpato verso un itinerario che ha toccato alcune delle più affascinanti città costiere del Mediterraneo. Le destinazioni principali del viaggio includevano Messina, La Valletta, Barcellona, Marsiglia e Genova, ma la vera protagonista di questa crociera è stata la MSC World Europa, una nave moderna dotata di tutte le comodità che solo una compagnia di crociere leader nel settore può offrire. L’esperienza a bordo è stata pensata non solo per il divertimento, ma anche come una vera e propria lezione sul campo. Durante la crociera, gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare a lezioni pratiche sviluppate in collaborazione con il personale di bordo su temi legati alla navigazione. In particolare, sono stati approfonditi argomenti come la gestione delle navi, la sicurezza marittima, le tecniche di navigazione, oltre a sessioni dedicate alla conoscenza dei sistemi di propulsione e delle moderne tecnologie utilizzate a bordo. “Questo viaggio ha rappresentato un’opportunità eccezionale per noi studenti”, ha dichiarato Andrea, uno degli studenti delle classi quinte. “Abbiamo potuto mettere in pratica le teorie che abbiamo studiato a scuola, vivendo da vicino la vita a bordo di una nave e apprendendo dai professionisti del settore”. Per molti di loro, questa esperienza ha anche un valore simbolico, poiché si avvicinano alla conclusione del loro percorso scolastico. Le lezioni pratiche a bordo e le interazioni con esperti del settore hanno fatto crescere la consapevolezza riguardo le sfide e le opportunità che li attendono nel mondo della nautica. La crociera nel Mediterraneo delle classi quinte dell’Istituto Cappellini di Livorno si è conclusa con successo, lasciando agli studenti ricordi indelebili e una nuova consapevolezza delle opportunità che il mondo marittimo può offrire. Un’esperienza che, senza dubbio, ha contribuito a plasmare il futuro di questi giovani, pronti ad affrontare nuove sfide nel settore marittimo.

