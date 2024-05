Inizia Laboratori in scena in Goldonetta

I ragazzi del Laboratorio Giovani nello spettacolo dello scorso anno e il manifesto

Inizia lunedì 6 maggio, con replica mercoledì 8, la rassegna teatrale comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte del Teatro Goldoni che “Studenti alla Ribalta!”: coinvolti 15 laboratori e centinaia di ragazzi

Inizia lunedì 6 maggio con replica mercoledì 8 alle 21 in Goldonetta, Laboratori in scena, la rassegna teatrale che comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte del Teatro Goldoni, che “Studenti alla Ribalta!”, la storica rassegna giunta quest’anno alla sua XXVI edizione, dalla quale sono passati migliaia di ragazzi, nata per dare visibilità al prodotto finale dei laboratori teatrali attivati all’interno di alcune scuole: Liceo Cecioni, ITIS Galilei, ISS Niccolini Palli, San Gaetano. Complessivamente saranno coinvolti 15 laboratori e centinaia di ragazzi. Protagonisti in Goldonetta saranno i ragazzi del Laboratorio Giovani di Mauro Pasqualini e Annalisa Cima con Studio per “Noccioline” di Fausto Paravidino: la storia è divisa in due parti, come i due tempi di cui è costituito il testo. La prima parla di un gruppo di ragazzi adolescenti che si procurano una tana, un luogo in cui poter stare insieme e passare il tempo come solo a quell’età si è magistralmente capaci di fare. La seconda parte è ambientata dieci anni dopo, quando molte cose sono successe e quando dopo tutti quegli anni – come scrive la didascalia a inizio secondo atto – “i personaggi non hanno memoria di quello che erano” e “tutti i rapporti sono azzerati”.

Il testo quando nacque fu un grosso traguardo nella storia della drammaturgia italiana. Fu commissionato dal National Theatre di Londra – una vera e propria istituzione del teatro mondiale – ad un autore italiano di non ancora trent’anni: Fausto Paravidino. Era da poco passato il 2001 con il G8 e tutti i fatti ad esso legati. Per parlarne Paravidino scelse come protagonisti uno dei gruppi di ragazzi più famosi di tutto il mondo: i “Peanuts” di Schulz. Personaggi che, attraverso brevi strisce comiche, dal 1950 in poi, avevano introdotto al mondo concetti come depressione e crisi di identità in uno dei periodi più intensi della storia del nostro mondo. Chi meglio di loro poteva parlare al pubblico dei teatri di ciò che aveva smosso il G8? Da lì il titolo tradotto in italiano “Noccioline”.

“Quello che portiamo in scena con il laboratorio Giovani della Bottega d’Arte della Fondazione Teatro Goldoni è uno studio – dichiarano Mauro Pasqualini e Annalisa Cima, docenti del corso – che non si prefigge di portare in scena tutto il testo ma di usare un buon testo, ben scritto e ricco di argomenti e spunti di riflessione, per lavorare con dei ragazzi sul teatro, su come fare a farlo in modo onesto, vivo, e sull’impegno che questi risultati richiedono per essere raggiunti. Per lavorare sulla rinuncia alle scorciatoie, presupposto fondamentale per ognuno di questi punti. Tutti i personaggi di Schulz (Charlie Brown, Lucy, Piperita Patty, Linus, etc.) sono vivi, mossi da passioni forti, frenati da paure angoscianti e sempre alla ricerca. La loro è una costante ricerca per realizzare i propri sogni, conquistare i propri amori, combattere per tenersi il tempo necessario per pensare, per suonare o per giocare a baseball. I ragazzi che porteranno in scena questi personaggi sono proprio come loro: pieni di sogni e di paure. Di doveri e di impegni che rischiano di non lasciare loro il tempo necessario per crescere e sviluppare i propri gusti, i propri pensieri, le proprie idee e di scegliere chi diventare. Sono coraggiosi i ragazzi che vedrete sul palcoscenico della Goldonetta. Perché, nonostante tutto questo, hanno deciso di farlo, di salire su quel palco e di farlo in modo onesto, senza sconti e fino in fondo”.

Con Alessia Mori, Alice Chiuppesi, Alice Scardigli, Alisia Mangiantini, Arianna Panza, Chiara Susini, Edoardo Sgherri, Erika Fiorentino, Eva Turio, Gianmaria Marangio, Giulia Botti, Matilde del Corso, Nicole Bellini de Chirico, Pietro Viviano Giselico, Samuele Pippi, Teresa Lotti.

Biglietti € 5 in vendita c/o la biglietteria del teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

Condividi:

Riproduzione riservata ©