Inizia oggi al Teatro Goldoni la rassegna Laboratori in scena

Foto di Simona Simoncini gentilmente fornita dall'ufficio stampa del Teatro Goldoni

Inizia mercoledì 30 aprile in Goldonetta, Laboratori in scena, la rassegna teatrale organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni, che comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte che “Studenti alla Ribalta!”, la storica rassegna giunta quest’anno alla sua XXVII edizione nata per dare visibilità al prodotto finale dei laboratori teatrali attivati all’interno di alcune scuole: Liceo Cecioni, ITIS Galilei, ISS Niccolini Palli, San Gaetano, Santa Maria Maddalena . Complessivamente saranno coinvolti 16 laboratori e centinaia di ragazzi. Primi protagonisti della rassegna saranno due classi della scuola Secondaria di 1° grado San Gaetano IC De Amicis, con due spettacoli La cabina del vento e La voce dei ragazzi tra disagi e diversità.

La cabina del vento, della 3 L è un testo nato toccando vari temi: il dolore della perdita, la paura del futuro, il desiderio di crescere, di essere accettati dai pari e non solo, le ansie singole e generazionali. Con l’insegnante Avino, la classe ha lavorato con l’obiettivo di esprimere ciò che ciascun alunno aveva in cuore di raccontare a sé stesso o a un interlocutore ideale con verità emotiva, affidando le proprie riflessioni a un “telefono” collegato solo idealmente con tutta l’umanità.

Con Althea Fontana, Amalia Notarangelo, Antonio Melluso, Asia Biagi, Aurora Ramagli, Giovanni Casini, Kejda Gjata, Christian Fischetti, Alice Morgantini, Viola Ferretti, Gabriele Monti, Greta Guarnotta, Guido Cipriani, Margherita Lubrani, Matilda Zocco, Mattia Di Fabrizio, Ilaria Ditrani, Sofia Ciorba, Sofia Orlandi, Alyssa Carloni, Tommaso Benedetti, Matteo Maresca, Veronica Vincenzoni. Regia Deborah Di Girolamo.

La voce dei ragazzi tra disagi e diversità, della 2L, è una rappresentazione che dà voce ai giovanissimi, esplorando i loro disagi quotidiani, le paure, le differenze e le sfide dell’identità. Attraverso scene di vita, dialoghi autentici. La messa in scena racconta storie di bullismo, inclusione, solitudine e scoperta di sé, offrendo uno sguardo profondo sull’universo interiore delle nuove generazioni.

Con Viola Bartoli, Alessia Biondo, Samuele Busoni, Ginevra Cantone, Rayan Carboni, Adele Di Chiara, Marta Fiaschi, Alberto Francalacci, Gaia Gamucci, Elena Ghiozzi, Dario Giannoni, Alessandro Grassi, Martin Iavagnilio, Maylea Lella, Emily Ligambi, Iris Morelli, Mattia Passannanti, Giorgia Puhar, Dominik Yarotskyi. Regia Deborah Di Girolamo in collaborazione con la professoressa Lisa Massa

Gli altri spettacoli in calendario: giovedì 8 maggio Laboratorio Corpo, voce e parola: strumenti per insegnare Dormono, dormono sulla collina; martedì 13 maggio Liceo Musicale Niccolini Palli IC Benco-Borsi Concerto “Armonie Educative”; martedì 13 e mercoledì 14 maggio I concerti del Liceo Niccolini Palli Ensemble vocali e strumentali; giovedì 15 maggio Mascagni Educational Matinèe con le scuole di Livorno e Provincia; sabato 17 maggio Laboratorio Teatro bambino Cappuccetto chi? ; Lunedì 19 maggio Scuola Primaria Santa Maria Maddalena Insieme…verso l’isola che non c’è; mercoledì 21 maggio Laboratorio Teatro Ragazzi Somewhere over the raimbow ; mercoledì 21 e venerdì 23 maggio Laboratorio Giovani Studio per Albatros di Fabrice Melquiot ; mercoledì 28 e giovedì 29 maggio Mayor Von Frinzius Sfiorarsi – Toccarsi è complicato; giovedì 29 maggio IIS Buontalenti Cappellini Orlando Dal resto di me; venerdi 30 maggio Liceo Coreutico ISS Niccolini Palli In scena e poi…; sabato 31 maggio Coro Voci Bianche Cantiamo intorno al mondo; martedì 3 giugno ITIS Galilei Ciorus Laine; venerdì 6 giugno Liceo Scientifico Cecioni Purgatorio, Paradiso, Inferno; lunedì 16 e martedì 17 giugno Laboratorio Giovani Adulti Studio per When the rain stops falling .

Biglietto unico € 5 (Liceo Cecioni 7€ Mayor von Frinzius 15€), in vendita c/o la biglietteria del teatro Goldoni il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it

