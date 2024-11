Insegnanti dalle province di Livorno e Pisa al Cecioni per formarsi sull’innovazione digitale

Il liceo Cecioni come centro di sperimentazione e formazione per gli insegnanti delle province di Livorno e di Pisa. La scuola di via Galilei, giovedì 21 novembre ospiterà dalle 9 alle 18, “InnovaLab” un workshop di innovazione didattica e digitale rivolto ai docenti in servizio in tutte le scuole; dall’infanzia fino alla secondaria di secondo grado. La giornata di studio è organizzata dall’Equipe formativa territoriale del PNRR incardinata presso l’Ufficio regionale.

Dall’aula magna ai laboratori informatici fino alle stampanti in 3D, i docenti impegnati nei corsi di formazione avranno la possibilità di confrontarsi con le più moderne tecniche di insegnamento che potranno riversare nella pratica quotidiana di classe.

I corsi sono tenuti dai componenti delle Equipe formative della Toscana. Si tratta di un gruppo di insegnanti selezionati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e che si occupano a tempo pieno della formazione dei colleghi sui temi dell’innovazione didattica e digitale. Al Cecioni condurranno una serie di laboratori e workshop sugli argomenti di maggior rilevanza in province questo momento di grande trasformazione del sistema scolastico italiano impegnato nella transizione digitale promossa dall’Unione Europea e dal PNRR.

I professori Marta Sanz Manzanedo e Giovanni Silvestro interverranno sull’Intelligenza Artificiale, Simone Gorelli sulle comunità di pratiche, Riccardo Barderi sulla Realtà Aumentata, Roberto Ghelli su Arduino e Mario Bianchi sulla stampante 3D.

Gli iscritti ai corsi saranno guidati in una serie di attività pratiche e coinvolgenti da replicare poi in classe con gli studenti del proprio grado di scuola.

“Si tratta di una grande opportunità che abbiamo voluto offrire ai docenti delle province di Livorno e di Pisa – spiega Rino Bucci, dirigente scolastico del Liceo Cecioni – è fondamentale che la scuola resti al passo coi tempi e conosca il linguaggio delle nuove generazioni. Le occasioni di formazione sono sempre preziose ed iniziative come InnovaLab consentono di sperimentare nuove pratiche didattiche che le tecnologie rendono possibili con ricadute molto interessanti sulla motivazione degli studenti che da ‘nativi digitali’ sono abituati a utilizzare questi linguaggi nella vita di tutti i giorni”.

Per informazioni sui corsi attivati e verificare la possibilità di iscrizione: https://www.scuolafutura.toscana.it/home/innovalab-livorno/

