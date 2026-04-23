Insetti e biodiversità in classe: all’istituto Mazzini il progetto Entomondo conquista gli studenti
Due settimane di attività tra osservazioni dirette ed esperienze interattive per le classi prime, guidate dall’esperto Andrea Bartoli Fangio: un percorso tra scienza e curiosità per superare paure e scoprire il ruolo fondamentale degli artropodi
Grande entusiasmo all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” di Livorno per il progetto Entomondo, che nelle ultime due settimane ha coinvolto tutte le classi prime in un percorso educativo originale e coinvolgente. Un’iniziativa capace di unire scienza, curiosità e scoperta, portando gli studenti a conoscere da vicino il sorprendente mondo degli insetti e degli artropodi.
Protagonista degli incontri è stato Andrea Bartoli Fangio, esperto in scienze naturali ed educazione ambientale, che con passione e competenza ha guidato i ragazzi in un viaggio affascinante tra biodiversità e osservazione scientifica. Fondamentale anche il contributo del dipartimento di matematica, coordinato da Riccardo Tulli, promotore e organizzatore del progetto all’interno dell’istituto.
Attraverso esperienze interattive, osservazioni dirette e momenti di riflessione guidata, gli studenti hanno potuto superare paure e pregiudizi, sviluppando un approccio più consapevole e rispettoso verso la natura. Gli insetti, spesso ignorati o temuti, si sono così rivelati fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi e per la vita sul pianeta.
Il progetto si è distinto per una didattica attiva ed esperienziale, capace di mettere gli alunni al centro del processo di apprendimento: non semplici lezioni, ma esperienze concrete, in cui stupore e meraviglia hanno acceso l’interesse e favorito una partecipazione autentica.
data-end=”2195″ data-is-last-node=”” data-is-only-node=””>In un’epoca in cui è sempre più urgente educare alla sostenibilità e alla tutela della biodiversità, iniziative come Entomondo rappresentano un valore aggiunto per la scuola. Investire in progetti di questo tipo significa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli, curiosi e responsabili.
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