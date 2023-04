Iscrizione ai nidi (servizi 0/3), domande online entro il 14 aprile

Le domande devono essere presentate online accedendo alla Rete Civica www.comune.livorno.it> Servizi Online> Sportello del Cittadino> Servizi Educativi

Fino alle ore 13.00 di venerdì 14 aprile 2023 è possibile fare richiesta di nuova iscrizione per i nidi e servizi educativi dell’offerta pubblica integrata del Comune di Livorno 0-3 anni .

Le domande devono essere presentate online accedendo alla Rete Civica www.comune.livorno.it> Servizi Online> Sportello del Cittadino> Servizi Educativi. E’ necessario autenticarsi con SPID, CNS o CIE. Per informazioni ed assistenza alla compilazione della domanda sono attivi i numeri 0586-820970 e 0586-820977 da lunedì al venerdì ore 9-13 e ore 14-17.30. Qui per maggiori dettagli: https://www.comune.livorno.it/educazione-scuola/nidi-infanzia-0-3-anni/iscrizioni-ai-servizi-educativi-0-3-anni-comunali-privati.

