Iscrizioni aperte alla Scuola di Musica Comunale a Castagneto

Per informazioni sui costi e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare la Segreteria della Scuola all’indirizzo email sc[email protected]

Inizia il nuovo anno per la Scuola Comunale di Musica C.F.D.M.A. Sotto la guida del Maestro Federico Rovini, confermato anche quest’anno nell’incarico di direttore artistico, la scuola apre ufficialmente un nuovo anno scolastico ricco di novità, che vedrà per la prima volta una stretta collaborazione con la Filarmonica Comunale di Castagneto Carducci. Legati da un rapporto storico ed affettivo, le due importanti realtà lavorano da anni spalla a spalla nel perseguire la diffusione della cultura musicale e dell’educazione alla musica. In questa nuova collaborazione, l’interazione tra la Scuola e la Filarmonica Comunale sarà più stretta e operativa, con l’obiettivo condiviso di arricchire il bagaglio di esperienze e di offerte formative per gli utenti, sfruttando la grande forza della musica che si nutre della collaborazione reciproca e della valorizzazione delle diverse individualità per favorire la socializzazione e l’integrazione nella popolazione giovanile.

La scuola di musica è un’Istituzione nata con lo scopo di concorrere alla diffusione dell’istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale e intellettuale di tutta la comunità. L’importanza della Scuola Comunale di Musica di Castagneto è sempre più evidente: fare musica, da soli e in gruppo, costituisce per ragazzi e adulti un momento di crescita individuale e sociale di grande valenza. Non è mai inutile ripetere gli immensi vantaggi della musica; l’importanza di questa arte è senz’altro pari a quella delle materie per lo sviluppo del linguaggio e delle capacità logiche. Attraverso la musica si possono sviluppare anche competenze cognitive, come il potenziamento, in particolare, delle capacità di analisi e di sintesi, di problematizzare, argomentare, valutare e applicare regole. La scuola quest’anno sarà gestita dalla Coop Itinera, impresa culturale che ha sede a Livorno e che opera in gran parte della Toscana gestendo luoghi della cultura. La volontà di Itinera è quella di fornire un servizio qualificato e adeguato al valore culturale della scuola e alla sua tradizione, secondo gli obiettivi della stessa amministrazione comunale. Da sottolineare che quest’anno inoltre il Direttore Artistico Rovini è stato nominato anche Direttore del Conservatorio statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, elemento che rappresenterà un punto di forza della scuola e che potrà tradursi in un’effettiva collaborazione tra le due realtà. Anche quest’anno la Scuola avrà due sedi operative: una presso le Scuole Bezzini di Piazza Europa a Donoratico; l’altra presso La Scuolina in via della Marina a Marina di Castagneto Carducci.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 apriranno lunedì 18 settembre 2023. Già a partire da questa data, gli utenti possono trovare i moduli di iscrizione e tutte le informazioni sui corsi presso la Segreteria della Scuola, che sarà aperta al pubblico tutto l’anno presso le Scuole Bezzini con un nuovo orario: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 15:00 alle 18:00. Sono previste inoltre per la fine di settembre tre giornate di Open Days dedicate alla presentazione dei corsi, dove gli utenti potranno approfittare di una prova gratuita degli strumenti. Durante queste giornate ci sarà anche “La Pina Bibliotecaria”, progetto della Biblioteca Comunale “Ilaria Alpi” di Castagneto Carducci, che porterà un carico di libri a disposizione per il prestito. L’inizio delle lezioni è fissato a lunedì 02 ottobre 2023.

I corsi sono aperti a tutte le età.

Per informazioni sui costi e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare la Segreteria della Scuola all’indirizzo email [email protected].

Tutti gli aggiornamenti della Scuola sono disponibili sulle pagine social Facebook e Instagram

Condividi: