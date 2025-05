Ispra e scuola Fermi insieme per la tutela dell’ambiente

Due i progetti Ispra a cui hanno partecipato quest’anno le classi: la 2A e 2E sul litorale di Calambrone per osservare gli impatti sull’ecosistema, la 1D alla spiaggia della Vela dove ha svolto un’attività di raccolta e catalogazione dei rifiuti marini spiaggiati

Anche quest’anno le classi della scuola secondaria di primo grado Fermi – Ex Pirelli hanno preso parte alle iniziative promosse da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), confermando l’impegno costante dell’istituto nella promozione della cittadinanza attiva e della sostenibilità. Gli studenti sono stati coinvolti in diverse attività di sensibilizzazione ambientale, pensate per stimolare la consapevolezza sui temi ecologici e sull’importanza della tutela del territorio. I laboratori, gli incontri con esperti e le esperienze sul campo hanno offerto agli alunni l’opportunità di approfondire argomenti come il cambiamento climatico, la biodiversità e la gestione responsabile delle risorse naturali. L’iniziativa si è rivelata, come sempre, non solo educativa ma anche stimolante e partecipata. Docenti e studenti hanno lavorato fianco a fianco con entusiasmo, dimostrando quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di un futuro più sostenibile. Due i progetti a cui hanno partecipato quest’anno le classi: il primo sui cambiamenti climatici, che ha portato gli alunni delle classi 2^A e 2^E sul litorale di Calambrone per osservare gli impatti sull’ecosistema e le possibili strategie per mitigare e ridurre i danni causati dai cambiamenti climatici. Ieri, invece, la classe 1^D si è recata presso la spiaggia della Vela a Livorno dove ha svolto un’attività di raccolta e catalogazione dei rifiuti marini spiaggiati. “Siamo orgogliosi della collaborazione con ISPRA – ha dichiarato la dirigente scolastica Cecilia Semplici – perché ci permette di offrire ai nostri ragazzi esperienze concrete0 e formative, fondamentali per sviluppare una coscienza ambientale solida e duratura”. Un’esperienza che conferma, ancora una volta, il ruolo centrale della scuola nella promozione dei valori della responsabilità e del rispetto per l’ambiente.

Condividi:

Riproduzione riservata ©