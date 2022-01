ITI, sabato 8 gennaio ultimo Open Day in modalità online

Prenotazioni online sul sito della scuola dal 7 gennaio. L'Open Day si svolgerà in modalità online per evitare assembramenti

Mediagallery Il corso di studi ha una durata di cinque anni articolati in un biennio comune e in un successivo triennio di specializzazione.

Sabato 8 gennaio si svolgerà l’ultimo Open Day dell’ITIS Galileo Galilei che si svolgerà in modalità online per evitare assembramenti.

L’ITIS è una scuola all’avanguardia, che punta alla collaborazione tra insegnanti e corpo studentesco con un’offerta formativa di pregio, che si serve della modernità senza trascurare valori trasversali di inclusione, rispetto per l’altro e educazione al libero pensiero. Il corso di studi offerto ai ragazzi e alle ragazze provenienti dalle scuole medie del territorio ha una durata di cinque anni, articolati in un biennio comune e in un successivo triennio di specializzazione, attraverso cui studentesse e studenti potranno formarsi a seconda di quelle che sono le loro personali attitudini e le loro aspirazioni future.

Le articolazioni previste dall’Istituto sono: Chimica e Materiali, Biotecnologie Ambientali, Biotecnologie Sanitarie, Meccanica e Meccatronica, Elettronica e Robotica, Elettronica dei dispositivi biomedicali, Elettrotecnica e Automazione e Informatica e Telecomunicazioni, e tutte quante contribuiscono a creare un collegamento diretto tra il mondo della scuola e i nuovi scenari di lavoro e istruzione universitaria che attendono i ragazzi dopo l’esame di maturità. Per orientarsi nella scelta l’istituto mette a disposizione un efficiente strumento di orientamento interno, il progetto “S&TA”, che mostra nel dettaglio e in modo pratico ad alunni e alunne del biennio che cosa offre ogni specializzazione. La scelta definitiva dell’indirizzo avverrà solo nel corso del secondo anno, limitando così il rischio di spiacevoli ripensamenti o cambiamenti di indirizzo durante il triennio.

Ma la vita di uno studente dell’ITIS Galilei non si limita al lavoro in classe e nei laboratori. Sono molti i progetti che fin all’inizio di ogni anno scolastico vengono proposti e scelti dai Consigli di Classe: certificazioni linguistiche con esami riconosciuti a livello internazionale, educazione alla legalità con particolare attenzione alle problematiche giovanili, laboratorio di espressività e teatro, le Olimpiadi di Matematica, le gare di robotica (Robogame)… sono solo alcune delle attività alle quali è possibile prendere parte. E l’attività non si ferma con la fine della scuola: quest’anno i cancelli dell’ITI sono rimasti aperti anche in estate, grazie ai finanziamenti europei PON per incentivare la socialità, messa a dura prova dalla pandemia, con attività come la creazione di murales e la cura delle aree verdi. Insomma, questo e molto altro attende le ragazze e i ragazzi che decideranno di entrare a far parte di questa scuola, trampolino di lancio per il loro futuro, sia esso un immediato inserimento nel mondo del lavoro o il proseguimento degli studi con la carriera universitaria.