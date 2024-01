La 3ª H delle XI Maggio a cena dopo 24 anni

Come sono e com'erano nelle foto inviateci dalla classe, che ringraziamo per la disponibilità

La classe 3ª H anno scolastico 1999-2000 delle medie XI Maggio si è trovata a cena dopo 24 anni dopo molte ricerche. Addirittura un “vecchio” compagno di classe è arrivato dalla Spagna, paese in cui ora vive per essere presente alla cena! Non eravamo presenti tutti e la rifaremo a breve. Verrà per la prossima cena anche una ragazza che era nella nostra classe che abbiamo cercato per mesi e ora abita in Puglia! Com’è nata l’idea della cena? Complice una mattina e un incontro casuale Mariangela Scordo e Giorgia Martelli hanno pensato di fare un gruppo su Whatsapp che mettono in piedi dopo pochi minuti inserendo prima i contatti mantenuti di tutti questi anni e poi attivando ricerche fino ad arrivare alla Spagna e alla Puglia. Tanti i racconti durante la cena: dalla gita a Roma a momenti trascorsi assieme che rimarranno indelebili.

Professoressa presente alla cena Nicolais.

Alunni presenti alla cena: Mariangela Scordo Alessandro Pieraccioni Christian del vivo Marta tocchini Simona Masnata Francesco frateschi Federico Orlandi Sara Tomei Giorgia Martelli

