La 4ª B Magistrale festeggia 50 anni di amicizia

La 4ª B dell’istituto magistrale A. Palli in via Maggi, anno 1975, si è ritrovata ieri 13 febbraio per festeggiare il 50° anno di amicizia nata sui banchi di scuola. Ognuno con la propria storia diversa di vita da raccontare, siamo e saremo per sempre una classe molto unita. E la cena annuale che organizziamo ormai da 33 anni ne è un vivo esempio. Da sinistra (in Caciaia): Cristina Della Giovampaola, Lucia Belaise, Giovanna Mangiapane, Alessandro Andreani, Cristina Pini, Stefania Gerini, Bruno Boscaglia, Cristina Piazzano e Tiziana Costanzo (c’è chi non è potuto venire per influenza o altri impegni).

