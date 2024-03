La 5ª A dell’ITI a cena 56 anni dopo il diploma

“Non è certo uno scoop ma trovarsi dopo 56 anni non è roba di tutti i giorni. Ma sinceramente fa un certo effetto, decisamente una sensazione che ti porta fuori dal tempo!”. Il 6 marzo rimpatriata della 5ª A elettrotecnici dell’ITI, anno scolastico 1967/68. Da sinistra in piedi: Bardi E , Fantei F. Gasperini R, Quochi G, Pupilli R. Accosciati sempre da sinistra: Ceccarini C. Baronti M, Guarguaglini P. Giacobbe M. “Ci sono altri “sopravvissuti” ma non hanno potuto presenziare”.

