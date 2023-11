La 5ª A Geometri 1972-1973 si ritrova dopo 50 anni

I partecipanti da sinistra a destra: Chiesa Nicola, Raiola Antonio, Colombini Michele, Bondi Mauro, Allegranti Cesare Augusto( Gughi), Mangani Fulvio, Pulidori Fabrizio, Bartoli Claudio, Filippelli Claudio, professor Pacini Renzo, (Agraria) Ricci Oreste, Russo Filippo, Giordani Guido, Ceccarini Paolo

Nei giorni scorsi grande rimpatriata festeggiando il 50° anno della 5ª A Geometri anno 1972-1973. Non è stato facile ritrovare tutti ma è stata davvero una serata piacevole tra amici che si sono riabbracciati come se il tempo si fosse fermato a quegli anni. Purtroppo non eravamo tutti e un ricordo particolare all’amico Massimo Frosali che è venuto a mancare.

