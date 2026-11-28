La 5ª B Ambra del Galilei con il prof Zoppi a 30 anni dalla maturità

Trent’anni di vita, carriere e strade diverse, ma lo stesso spirito di un tempo. Gli ex studenti della 5ª B Ambra (indirizzo Telecomunicazioni) dell’Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei di Livorno, diplomati nel 1995, si sono ritrovati a tavola per celebrare questo importante traguardo.

Ospite d’onore e figura immancabile della serata il professor Claudio Zoppi, da sempre vero e proprio punto di riferimento per la classe: dai tempi indimenticabili delle gite scolastiche a Budapest e Praga fino a tutte le cene di ritrovo organizzate negli anni, il professore non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo affetto.

Una serata all’insegna dei ricordi, delle risate e degli aneddoti dei banchi di scuola, che ha dimostrato una regola d’oro: possono passare anche tre decenni, possono cambiare i lavori e le famiglie, ma tra vecchi compagni di banco ci si continua a chiamare esattamente come alle superiori, rigorosamente per cognome preceduto dall’articolo o con gli storici soprannomi dell’epoca. Tra un brindisi e l’altro, la classe si è promessa di non far passare troppo tempo prima del prossimo incontro.

Nella foto (rigorosamente come ci si chiamava tra i banchi, da sinistra a destra): il Bene, il Serenari, il Dema, il Paolone, il Geri, Quaglia, il professor Zoppi, il Fronteddu, Nannipieri, il Simoni, il Martini, l’Audi ed il Nose.

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