La 5ª B Artistico del Cecioni: “Siamo tornati ragazzi”
E' stata una serata all’insegna dei ricordi, delle risate e della voglia di stare ancora insieme per festeggiare i 20 anni dal diploma
Una pizzata per celebrare un traguardo importante, ma soprattutto per ritrovarsi dopo due decenni e riscoprire quanto siano ancora vivi i legami nati sui banchi di scuola. Il 25 settembre la 5ª B Artistico del 2006 del liceo Cecioni si è riunita, tra ricordi del passato e racconti del presente. E, nonostante siano passati vent’anni dal diploma, la sensazione è stata quella di non essersi mai davvero persi di vista. A raccontare lo spirito della serata è una frase pronunciata da uno dei protagonisti: “Sembra di essere rimasti sempre in contatto”. Una serata semplice, ma speciale: perché a volte basta una tavola apparecchiata per scoprire che il tempo può passare, ma certe amicizie rimangono.
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