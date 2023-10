La 5ª B Carducci si ritrova 50 anni dopo la quinta elementare

Come sono e com'erano nelle foto inviate dalla ex classe. Da sinistra a destra: Filippo Pagni, Michela Sgarallino, Elisabetta Lorini, Michele Mazzetti, Antonella Catanorchi, Lisanna Bianconi, Stefania Carloni, Sabrina Brogi, Roberta Nannoni e Luca Golfarini

"Qualcuno è stato bravo a riconoscere i compagni, ma per altri è sembrato un incontro al buio". Il testo con le foto inviato dalla ex classe alla nostra redazione

E anche noi dopo 50 anni esatti dall’inizio della quinta elementare ci siamo ritrovati. Troppo facile farlo con quelli della maturità. Qualcuno è stato bravo a riconoscere i compagni, ma per altri è sembrato un incontro al buio. Un ricordo è andato anche alla nostra mitica maestra Giuliana. A breve ci ritroveremo per “riconoscere” quelli che non hanno potuto essere con noi.

Quinta B della scuola statale G. Carducci

