La 5ª C Igea del Vespucci riabbraccia il professor Mazzoni

"E' stato una colonna portante di quel periodo indimenticabile". A festeggiare e ricordare la Maturità, Tra ricordi, sorrisi e un'amicizia d'acciaio rimasta intatta nel tempo c'era anche il docente

Trentun anni dopo il diploma, gli ex studenti della 5ª C IGEA dell’ITC Vespucci si sono ritrovati per una cena speciale, con una bellissima certezza: siamo diventati adulti, ma dentro siamo rimasti gli stessi di sempre. È bastato un solo istante per azzerare tre decenni e ritrovare la stessa identica complicità, i sorrisi e quella meravigliosa energia che ci univa tra i banchi di scuola. Praticamente, il tempo con noi non ha avuto alcuna chance! A festeggiare e ricordare i vecchi tempi insieme a noi c’era anche l’amatissimo professor Riccardo Mazzoni, colonna portante di quel periodo indimenticabile. La sua presenza ha reso ancora più evidente che, anche se le strade della vita ci hanno portato lontano, la nostra vera forza risiede in due cose: il grandioso “capitale umano” che lo straordinario corpo docenti del Vespucci ci ha donato e un’amicizia d’acciaio che resiste a tutto, unita da un affetto sincero che non ha nessuna intenzione di invecchiare. Nella foto, da sinistra a destra: Ilaria Morgè, Barbara Gastaldin, Ilaria Olivola, Erika Di Chiara, Leonardo Barsacchi, Chiara Orrù, Romina Puccini, Maria Giovanna Causarano, Monica Tognetti, Daniela Olivola, Denise Giovannelli, Daniele Persico, Francesco Luci, insieme al professor Riccardo Mazzoni.

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