La 5ª D Enriques si ritrova dopo 50 anni dalla maturità

Eccoci dopo 50 anni dalla maturità. Siamo quelli della quinta D del liceo scientifico F.Enriques. Non siamo tutti purtroppo, ma è stato bello ritrovarsi alla Barcarola e rivivere per qualche ora i bei tempi della gioventù. Ecco i nomi. Seduti da sinistra: Gianfranco Conti, Enrico Malacarne, Rosanna Bargelli, Antonio Nenci, Giuliana Albano, Rossana Consiglieri. In piedi: Rita Villani, Rita Melosi, Annella Antimiani, Paolo Ferrari, Paola Grassi, Maria Grazia Franchini, Bruno Neri, Paolo Roncucci, Maurizio Malvaldi, G.Paolo Picchi, Antonio Bianchini, Elena Pera, Gabriella Tomarelli.

