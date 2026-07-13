La 5A Enriques si ritrova a 50 anni dalla maturità con un pensiero alla prof. Bellucci

La storica classe si è ritrovata venerdì 10 luglio per il tradizionale appuntamento annuale. Tra aneddoti, pettegolezzi e brindisi, un ricordo speciale è stato dedicato alla professoressa Giovanna Bellucci, recentemente scomparsa.

A cinquant’anni dall’esame di maturità, la 5A Enriques continua a ritrovarsi con lo stesso spirito di allora. Venerdì 10 luglio gli ex compagni di classe si sono dati appuntamento per il tradizionale incontro annuale, una serata all’insegna dei ricordi, delle risate e della voglia di stare insieme.

Pur con qualche assenza, il “nocciolo duro” della classe era presente e, tra aneddoti, pettegolezzi e libagioni, non è mancata l’ironia. Tanto che, scherzando, i partecipanti hanno convenuto che, per parlare davvero di “maturità”, ci sarà ancora da aspettare.

Un momento di particolare emozione è stato dedicato alla professoressa Giovanna Bellucci, ricordata con affetto da tutti i presenti. La docente, recentemente scomparsa, è stata la grande assente della serata, ma il suo ricordo ha accompagnato l’intero incontro.

Erano presenti, da sinistra: Luca Ragaini, Paolo Milani, Giovanni Laterra, Barbara Rossetti, Giancarlo Lena, Stefano Donati, Umberto Del Corona, Enrico Coli, Roberto Giola e Claudio De Cadillac.

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