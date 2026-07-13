La 5A Enriques si ritrova a 50 anni dalla maturità con un pensiero alla prof. Bellucci
La storica classe si è ritrovata venerdì 10 luglio per il tradizionale appuntamento annuale. Tra aneddoti, pettegolezzi e brindisi, un ricordo speciale è stato dedicato alla professoressa Giovanna Bellucci, recentemente scomparsa.
A cinquant’anni dall’esame di maturità, la 5A Enriques continua a ritrovarsi con lo stesso spirito di allora. Venerdì 10 luglio gli ex compagni di classe si sono dati appuntamento per il tradizionale incontro annuale, una serata all’insegna dei ricordi, delle risate e della voglia di stare insieme.
Pur con qualche assenza, il “nocciolo duro” della classe era presente e, tra aneddoti, pettegolezzi e libagioni, non è mancata l’ironia. Tanto che, scherzando, i partecipanti hanno convenuto che, per parlare davvero di “maturità”, ci sarà ancora da aspettare.
Un momento di particolare emozione è stato dedicato alla professoressa Giovanna Bellucci, ricordata con affetto da tutti i presenti. La docente, recentemente scomparsa, è stata la grande assente della serata, ma il suo ricordo ha accompagnato l’intero incontro.
Erano presenti, da sinistra: Luca Ragaini, Paolo Milani, Giovanni Laterra, Barbara Rossetti, Giancarlo Lena, Stefano Donati, Umberto Del Corona, Enrico Coli, Roberto Giola e Claudio De Cadillac.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.