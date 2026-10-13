La 5ªA Meccanici dell’Iti si ritrova 57 anni dopo il diploma

Nel luglio 1969 avevano festeggiato insieme la maturità: 57 anni e 3 mesi più tardi si sono ritrovati a pranzo al Priami di Stagno per rivivere i ricordi della scuola tra risate, scherzi e amicizie mai sopite

Nel luglio del 1969 avevano festeggiato insieme il fresco diploma: 57 anni e tre mesi più tardi si sono emozionati nuovamente nel ritrovarsi a pranzo nella club house del Priami, a Stagno (il quartier generale della società rugbistica della Sillabe Lions Amaranto), per rivivere quelle intense esperienze scolastiche mai dimenticate. I “ragazzi” della 5°A ITI Meccanici 1968/69 hanno trascorso una giornata speciale. Ricreate di colpo vecchie alchimie ed una grande compattezza di una classe… unica. Una rimpatriata allegra e spensierata, fatta di scherzi e risate. Non è la prima volta nella quale questi ‘scolari’ ormai cresciuti condividono momenti conviviali. A distanza di tanto tempo i rapporti, tra loro, si sono ulteriormente consolidati. Potenza di vere amicizie che nascono sui banchi di scuola e attraversano tutte le fasi della vita… In rigoroso ordine alfabetico, gli studenti che si sono incontrati oltre 57 anni: Aldo Baldacci, Andrea Budassi, Carlo Campera, Fabio Carotenuto, Luigi Donati, Mauro Dovicchi, Mauro Fraddanni, Riccardo Giorgi, Franco Honovich, Claudio Jacoponi, Paolo Paoletti, Paolo Petracchi, Giuliano Pitto, Luigi Pucini, Giuseppe Siragusa, Roberto Succi.

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