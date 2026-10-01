La 5ªB informatica Abacus riunita dopo 30 anni. Da sinistra: Marchettini Marco, Sangiacomo Giulio, Saccenti Daniele, Badalassi Marco, Fagiolini Manuel, Giorgi Daniele, Fiore Michele, Vecce Federico.

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