La 5ªB PS del Cecioni si ritrova: “Siamo rimaste uguali… nello spirito”
Riunirsi fisicamente non è stato semplice ma per la gioia provata insieme ne è valsa la pena
Il 12 settembre la 5ªB PS del Liceo Cecioni si è riunita per ricordare non solo l’emozione della “notte prima degli esami” trascorsa insieme ormai 20 anni fa ma tutto il percorso scolastico vissuto fianco a fianco! Riunirsi fisicamente non è stato semplice perché ognuno ha intrapreso strade diverse, anche lontane da Livorno, ma per la gioia provata insieme ne è valsa la pena, con la promessa di un bis al più presto per essere “al completo”. La cena, in realtà, è stata solo un pretesto per vedersi di persona davanti a un bel bicchiere di vino perchè, grazie a whatsapp, già da molti anni questi studenti ormai adulti hanno ricostituito il “gruppo classe” per rimanere sempre aggiornati e condividere ricordi e foto quando ne capita l’occasione! Certo, di persona è stata tutta un’altra storia anche perché – motto della serata – siamo rimaste tutte uguali (almeno nello spirito)!!!
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