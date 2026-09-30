La 5ªD dello Scientifico di via Crispi si ritrova dopo 50 anni

“Carrambata” mezzo secolo dopo il diploma. Alcuni di loro sono già felici nonni, ci sono anche diversi imprenditori, consulenti e professionisti affermati, mentre altri si godono il meritato riposo pensionistico

Carramba che sorpresa! È proprio il caso di affermarlo. Grande “ritrovo” per la classe 5ªD anno 1976 del Liceo Scientifico di Via Crispi a Livorno. Dopo 50 anni esatti gli “alunni” si sono ritrovati per una “carrambata” nella migliore tradizione lanciata da Raffaella Carrà. Riconoscersi e ritrovarsi dopo tanto tempo è sempre emozionante. Ricordi scolastici, battute, sorrisi, qualche capello imbiancato, e tante risate hanno caratterizzato la serata dei “vecchi” compagni di classe. Presenti all’appello (nella foto): Roberto Napoli, Fulvia Verugi, Fabrizio Castellano, Barbara Caldori, Andrea Melani, Mauro Petracchi, Francesco Mura, Daniela Coppola, Riccardo Ducci, Andrea Camici, Gabriele De Santis, Angiolo Corsini, Marco Conte, Paolo D’Attilio, Massimo Bonsignori, dietro alla immancabile torta celebrativa dell’appuntamento. Alcuni di loro sono già felici nonni, ci sono anche diversi imprenditori, consulenti e professionisti affermati, mentre altri si godono il meritato riposo pensionistico. La serata è stata lo spunto per ripercorrere le tappe scolastiche ricordando i professori che hanno caratterizzato il percorso di studi, e ovviamente su ognuno di loro si sono scatenate ilarità a non finire come da buona tradizione goliardica.

Un grande abbraccio finale e un arrivederci “a presto” hanno salutato l’allegra serata.

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