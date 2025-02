“La classe di numeri”, al Micheli-Bolognesi lo spettacolo finale del Teatro Matemagico

I ragazzi e le ragazze delle seconde e delle terze dei plessi ex Pirelli e Fermi si sono esibiti in una vera e propria performance a “tema matemagico” di fronte alla provveditrice Cristina Grieco, alla vice sindaca Libera Camici, ai genitori, ai soci del Rotary e del Rotaract, ai compagni di classe e alla dirigente scolastica Cecilia Semplici

di Giulia Bellaveglia

Una bella mattinata di istruzione e divertimento quella che ha avuto luogo nella palestra della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi (Istituto comprensivo Micheli-Bolognesi). Ad animare gli spazi scolastici, di fronte ad un bel pubblico tra istituzioni e studenti, è stato lo spettacolo conclusivo del progetto Teatro Matemagico dal titolo La classe di numeri, ideato da Angelica Lo Porto e fortemente voluto dal Rotary Club Livorno Mascagni in collaborazione con la scuola e con il contributo di Favillini pharmaceutical packaging group, Graziani candlers since 1805 e Le piantagioni del Caffè. I ragazzi e le ragazze delle seconde e delle terze dei plessi ex Pirelli e Fermi si sono esibiti in una vera e propria performance a “tema matemagico” di fronte alla provveditrice Cristina Grieco, alla vice sindaca Libera Camici, ai genitori, ai soci del Rotary (in particolare Renato Bargoni e Riccardo Filippi che hanno seguito l’intero progetto), e del Rotaract, ai compagni di classe e alla dirigente scolastica Cecilia Semplici. “Tutti i protagonisti – afferma la professoressa Semplici – erano emozionatissimi e hanno recitato nei panni di numeri, frazioni e figure geometriche, con battute che lasciavano insegnamenti matematici e di natura sociale. E devo ammettere che sono stati davvero eccezionali. L’obiettivo di dar loro coraggio, autostima e sicurezza nell’esposizione e nello stesso tempo di potenziare le competenze matematiche è stato alla base di tutto il percorso e la rappresentazione teatrale conclusiva ne ha dimostrato la riuscita”. Durante l’esibizione, gli alunni hanno inoltre cantato una famosa canzone di Annalisa, rivisitandone le parole in chiave matematica e divertente. A coordinare gli studenti e a seguire le lezioni sono state le docenti Rita Russomanno, Susanna Belleggia e Angelica Lo Porto meglio conosciuta, appunto, come “Matemagica”. Essenziale anche la collaborazione con le professoresse della materia delle classi coinvolte, le docenti Francesca Crementieri, Eleonora Salvadori e Ginevra Bagnoli.

