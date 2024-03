La Finanza incontra gli studenti dell’Orlando per parlare di legalità economica e contrasto alle droghe

L’incontro, tenuto dal comandante provinciale colonnello Cesare Antuofermo, ha riscosso grande successo tra gli studenti e ha favorito l’espressione libera, creativa e spontanea dei giovani sulle tematiche

Le Fiamme Gialle labroniche hanno incontrato studenti delle classi terze dell’Orlando per parlare di cultura della legalità nell’ambito delle sinergiche progettualità portate avanti sia dalla Guardia di Finanza sia dalla dirigenza scolastica che dall’Ufficio Provinciale guidato da Andrea Simonetti. L’incontro ha avuto l’intento di far maturare nei giovani la consapevolezza del valore della legalità, in particolare economica, con riferimento alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, dello sperpero di risorse pubbliche, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa ha riscosso grande successo tra gli studenti e ha favorito l’espressione libera, creativa e spontanea dei giovani sulle tematiche riguardanti il valore civile ed educativo della “sicurezza economica e finanziaria”, del contrasto alle droghe, della “convenienza” della legalità economico-finanziaria, della consapevolezza riguardante il delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale forza di polizia economica specializzata vicina a tutti i cittadini ed imprese in regola.

L’incontro, organizzato dalla dirigente scolastica Dr.ssa Maria Domenica Torrombacco e dalla Dr.ssa Tiziana Rapisarda dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è stato tenuto dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, Col. t.ST Cesare Antuofermo, unitamente alla Ten. Francesca Cozzi, al Lgt. Franchi e due militari cinofili con il cane antidroga Krios. Durante l’evento c’è stata anche la dimostrazione pratica dell’unità cinofila impegnata nei servizi di prevenzione e contrasto agli illeciti riguardanti il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Riproduzione riservata ©