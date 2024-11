La lotta alla violenza di genere nel fumetto di Barbara Sarri

Il libro è stato presentato nella scuola secondaria San Simone dalla consigliera provinciale di parità

Isabel Blanco, la detective che lotta contro la violenza di genere, è la protagonista del libro a fumetti “El Abanico sobre la piel” (Il ventaglio sulla pelle) presentato dall’autrice, Barbara Sarri, agli alunni e alle alunne della scuola secondaria di I grado San Simone di Livorno. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la consigliera provinciale di parità, Maria Grazia Dainelli, si è svolta nell’istituto scolastico lunedi 11 novembre. La presentazione del libro è stata preceduta da una lezione di flamenco della stessa Sarri, a cui è seguito un confronto sui contenuti del fumetto, con la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze e dei loro insegnanti. La graphic novel nasce dal romanzo omonimo “Il ventaglio sulla pelle”, pubblicato da Harper Collins Italia nel 2017. Il fumetto arricchisce e accompagna la lettura dei ragazzi, favorendo la riflessione su temi sociali di drammatica attualità come la violenza sulle donne e i femminicidi.

