La matematica incontra il teatro, presentato il Teatro Matemagico

Alle medie Fermi gli studenti con performance di matematica insufficienti seguiranno una lezione extracurriculare il mercoledì dalle 14 alle 17 durante la quale le insegnanti cercheranno di insegnare la materia, considerata da molti ragazzi noiosa e difficile, con un metodo più gradevole e efficace. E al termine del ciclo di lezioni del Teatro Matemagico, si esibiranno in uno spettacolo teatrale a tema

di Francesca Mazzanti

Presentato dalla scuola media Fermi dell’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi, in via Stenone, diretto dalla prof.ssa Cecilia Semplici, il progetto Teatro Matemagico. L’iniziativa promuove lo studio della matematica attraverso il teatro, l’arte e la musica. Lo scopo principale è quello di ripensare la ” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2024/10/IMG-20241023-WA0019.jpg” alt=”” width=”298″ height=”223″ />matematica, abbattendo il pregiudizio radicato ed erroneo che sia una disciplina difficile e noiosa. Per farlo è stato quindi creato un nuovo metodo di insegnamento. L’attività prevede un totale di 60 ore extrascolastiche, suddivise equamente tra seconde e terze. A partire dal 6 novembre gli studenti con performance insufficienti si ritroveranno dalle 14 alle 17 di ogni mercoledì per studiare la materia integrando l’insegnamento con una materia più ludica come il teatro. La dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Cristina Grieco ha definito questo progetto “significativo”. Grieco sottolinea l’importanza di questo potenziamento soprattutto per le bambine: “Il gender pay gap rischia di peggiorare se non combattiamo il pregiudizio che le materie scientifiche siano difficili per le ragazze. Siamo in un momento di cambiamento, il nostro ruolo deve essere quello di dare gli strumenti giusti alle nuove generazioni per affrontare la complessità del presente. E’ fondamentale quindi proporre un approccio alternativo all’apprendimento libero da stereotipi di genere”. La dirigente scolastica dell’istituto Micheli Bolognesi, Cecilia Semplici: “Non c’è posto migliore e più sicuro della scuola per i ragazzi, queste ore extrascolastiche oltre ad essere utili per lo studio rappresentano un’occasione di incontro e socializzazione importante”. Al termine del ciclo di lezioni del Teatro Matemagico i ragazzi si esibiranno in uno spettacolo teatrale a tema matematico. Il progetto è promosso dall’istituto comprensivo Micheli Bolognesi in collaborazione con il Rotary Club Livorno Mascagni, Rotaract Club Livorno e le istituzioni locali. I finanziamenti arrivano dal Club stessi e da alcune importanti realtà industriali livornesi quali Graziani Candele, Favillini Pharmaceutical Packaging e Le Piantagioni del Caffè.

