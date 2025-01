La melodia estemporanea, al Niccolini Palli il primo incontro di Frequenze

Inizia la terza edizione dell'iniziativa promossa dalla Dirigente Scolastica Teresa Cini. Appuntamento martedì 11 febbraio alle 16,00 nell'Aula Magna con il prof. Tommaso Menicagli e il prof. Giorgio Taurasi, rispettivamente docenti di contrabbasso e di chitarra del Liceo

Martedì 11 febbraio alle ore 16,00 nell’Aula Magna del Liceo Niccolini-Palli si terrà il primo appuntamento per la 3° edizione di “Frequenze: Dialoghi, Concerti, Arte, Incontri con l’Autore” promossa dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Cini e organizzata dal Dipartimento Musicale, a cura della prof.ssa Veronica Barsotti. Il ciclo di incontri “Frequenze”, aperto a tutta la comunità scolastica e alla cittadinanza, è nato con lo scopo di far conoscere varie realtà musicali attraverso l’incontro con autori e musicisti attivi nel territorio labronico e non solo.

Il primo incontro è intitolato “La melodia estemporanea” e sarà curato dal prof. Tommaso Menicagli e dal prof. Giorgio Taurasi, rispettivamente docenti di contrabbasso e di chitarra presso il Liceo Niccolini-Palli. Il rapido ed efficace sviluppo delle intuizioni melodiche rappresenta un fattore sempre più essenziale sia per l’esecutore che per l’ascoltatore. La chiarezza del progetto melodico dovrebbe essere sostenuta da tecniche in grado di sviluppare l’inventio in tempo reale affinando il gusto per l’istante, il senso per l’indeterminato e la consapevolezza che la nostra improvvisazione melodica sarà tanto più libera quanto più saremo consapevoli del fatto che questa pratica ha da sempre a che fare con con l’idea del limite. Affacciarsi a questo limite mediante gli strumenti intellettuali, le tecniche, i materiali che verranno suggeriti per poi compiere il salto nell’ignoto ci metterà in condizione di cogliere alcune ineffabili qualità musicali, qualità che spesso sfuggono alla notazione. Notazione che sovente impone al musicista la definizione del minimo scarto possibile all’interno di una struttura formale tra modello e rappresentazione.

Tommaso Menicagli è diplomato in contrabbasso ha partecipato a produzioni liriche con l’Orchestra del Festival di San Gimignano e con l’Orchestra Modigliani, al Festival Numeri Primi di Pisa, La Voce di Montespertoli, Magnetic Festival di Capoliveri e Mascagni Festival di Livorno. Dal 2021 ha collaborato alla produzione Omaggio a Milva e ad oggi è impegnato nella stagione lirica e sinfonica del Teatro Goldoni di Livorno. Giorgio Taurasi è diplomato in Chitarra Classica, in Jazz e in Didattica della Musica. Svolge sia l’attività di concertista sia quella di arrangiatore all’interno di diverse formazioni, dal duo alla Big Band suonando con musicisti del calibro di Maurizio Giammarco, Mirko Guerrini, Mauro Grossi, Kenny Wheeler, Andrea Tofanelli, Vittorio Alinari, Giampaolo Casati, Marco Tamburini, Stefano ”Cocco” Cantini, Emanuele Cisi, Fabio Zeppetella, Ares Tavolazzi. Gigi Cifarelli. Dal 1992 ad oggi partecipa a importanti rassegne e festival internazionali. Ha al suo attivo diverse incisioni. E’ gradita la prenotazione tramite il seguente modulo google presente sul sito del Liceo Niccolini-Palli: https://forms.gle/cRnLVjsC2GgnVu499.

