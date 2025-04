La polizia incontra gli alunni delle Bartolena

Il questore Giuseppina Stellino, insieme al capo di gabinetto Alessandro Castiglione, all’assistente capo tecnico Elisabetta Rossi e all’agente Federica Farina, ha incontrato gli studenti delle classi IB e ID dell’IC Bartolena per spiegare loro che cos’è la polizia. Ascoltando e dialogando, gli alunni hanno cominciato a comprendere essenzialmente lo spirito della missione al servizio della gente nel comune obiettivo di garantire sicurezza. Hanno inoltre imparato che la formazione dei poliziotti comprende una serie di corsi che spaziano dalla conoscenza delle leggi all’uso delle armi, passando per la gestione del territorio e le tecniche investigative. Questo permette loro di affrontare diverse situazioni con competenza e professionalità. Più volte è stato inoltre sottolineato che il lavoro della polizia non può prescindere dalla collaborazione dei cittadini. Segnalare comportamenti sospetti o fornire informazioni utili alle indagini è fondamentale. Ragazzi e ragazze hanno anche imparato quale sia il numero da comporre in caso di emergenza (112). Infine, molto commovente la testimonianza di Elisabetta Rossi che indossava la medaglia in ricordo del fratello poliziotto Gabriele Rossi sovrintendente capo caduto in servizio il 26 settembre 2008 a Casapesenna (Caserta) durante un inseguimento. Questo incontro è l’inizio di un percorso di conoscenza con un’istituzione che vedrà un secondo momento lunedì 14 aprile al cippo in memoria di Giovanni Palatucci davanti alla Questura per raccontare alcune pagine della storia che non devono essere dimenticate.

