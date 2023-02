(1) Allegati (1) IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI NELLE SCUOLE LIVORNESI

La Polizia Postale nelle scuole per prevenire cyberbullismo e rischi sul web

Nel progetto saranno coinvolte 225 classi, da Collesalvetti a Portoferraio, per un totale di circa 5600 studenti e saranno toccati diversi argomenti, modellati e selezionati in base all'età degli studenti e alle criticità delle diverse realtà scolastiche della provincia

Si è inaugurato il 7 febbraio, all’Istituto Comprensivo Borsi di Donoratico Castagneto Carducci, in occasione dell’evento internazionale, Safer Internet Day 2023, il progetto annuale della Polizia Postale “Prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e dei rischi sulla rete”, nella provincia di Livorno (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il CALENDARIO degli eventi in programma).

Un progetto fortemente sostenuto e voluto dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno e dal suo dirigente Andrea Simonetti, in collaborazione col Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana diretto da Lorena La Spina.

Al progetto hanno aderito con caparbia convinzione tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Livorno, sempre molto sensibili al tema. Gli incontri, tutti rigorosamente in presenza,si concluderanno nel mese di maggio e saranno tenuti da esperti della sezione Sicurezza Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Livorno coordinata dal Sostituto Commissario Gianluca Paffoni.

Saranno coinvolte 225 classi, da Collesalvetti a Portoferraio, per un totale di circa 5600 studenti e saranno toccati diversi argomenti, modellati e selezionati in base all’età degli studenti e alle criticità delle diverse realtà scolastiche della provincia. Dai rischi sulla rete, al furto di identità, al bullismo e al cyberbullismo per quelli più piccoli, fino alla pedopornografia, alla sextortion, al sexting, al grooming e al phishing per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

“I social network celano rischi sui quali è fondamentale informarsi per evitare spiacevoli conseguenze. La legge punisce, tramite il codice penale e normative ad hoc, fenomeni come la sextortion o il furto d’identità, tuttavia le minacce sono sempre in agguato. E’ indispensabile che i giovani ne siano consapevoli al fine di poter procedere con scelte responsabili ed è compito delle istituzioni scolastiche fornire gli strumenti necessari per arricchire le conoscenze degli internauti più giovani” queste le parole del dirigente Simonetti.

“Le attività di prevenzione rivolte alle scuole di ogni ordine e grado rappresentano per la Polizia Postale un’assoluta priorità. Infatti, l’uso della rete fa ormai parte della vita dei ragazzi e di quella di ognuno di noi. Per questo è fondamentale educare i giovani a comprendere le conseguenze delle proprie azioni, abituandoli ad un utilizzo serio e responsabile dei social e dei servizi di messaggistica, sfruttando al meglio le indiscutibili opportunità offerte da internet, ma, allo stesso tempo, navigando in rete il più possibili sicuri, nel rispetto di sé stessi e degli altri”, conclude La Spina.

Condividi: