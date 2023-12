La presidente Scarpellini all’assemblea degli studenti

La presidente della Provincia e il vice presidente Caruso sono intervenuti al termine della manifestazione studentesca organizzata dal collettivo Scuola di Carta: "Faremo quanto possibile, nel massimo delle nostre possibilità, in merito agli impegni che ci siamo assunti"

La presidente della Provincia Sandra Scarpellini e il vice presidente Pietro Caruso sono intervenuti all’assemblea che si è svolta al termine della manifestazione studentesca organizzata il 7 dicembre a Livorno dal collettivo Scuola di Carta. “Abbiamo volentieri partecipato a un confronto con tutto il gruppo degli studenti in strada, anziché ricevere una piccola rappresentanza a palazzo Granducale e condividiamo con assoluta convinzione quanto espresso da molti di loro in merito alla necessità, come peraltro avevamo già espresso nei tavoli che si sono finora succeduti, di una forte mobilitazione che veda istituzioni, associazioni e mondo della scuola fare fronte comune in difesa della scuola pubblica, a partire dai finanziamenti necessari per gli investimenti sulle strutture scolastiche. Per quanto riguarda i problemi dell’oggi – ha aggiunto la presidente – come Provincia abbiamo ribadito che faremo quanto possibile, nel massimo delle nostre possibilità, in merito agli impegni che ci siamo assunti: completare la ricognizione su tutti gli spazi scolastici disponibili in termini di adeguatezza e sicurezza; predisporre una proposta sul dimensionamento scolastico, supportata dai dati della ricognizione, da portare al confronto con tutte le componenti scolastiche ai fini della massima condivisione delle soluzioni; garantire il diritto di ogni ragazzo e ragazza in uscita dalle scuole medie, di scegliere il proprio percorso di studi”.

