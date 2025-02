La prima volta di Elaide davanti agli studenti per raccontare il suo Festival letterario

Elaide con mamma Alice (a destra) e l'insegnante della scuola Villa Corridi Eva Giannini

La studentessa di prima superiore del Liceo Cecioni ha raccolto l'invito della scuola secondaria Villa Corridi e per la prima volta ha parlato in pubblico del festival Demade liberi di libri in programma a maggio. La professoressa Matteini: "E' stata bravissima, esaustiva e coinvolgente. Così brava che alcuni studenti le hanno chiesto pure l'autografo"

“Il mondo dei libri è bellissimo e così ho pensato di condividere questa mia grande passione con la città. Ringrazio molto i miei genitori per il sostegno. Realizzo un piccolo sogno”. Così Elaide a novembre dello scorso anno, intervistata da QuiLivorno.it, presentava il festival di letteratura Demade liberi di libri per ragazzi che avrebbe realizzato nel 2025 (9-11 maggio, ingresso gratuito, Fortezza Vecchia). E ora che siamo a febbraio, anche se la studentessa (15 anni il 25 febbraio) di prima superiore del Liceo Cecioni indirizzo Scientifico Tradizionale non si è mai fermata un giorno nell’organizzare il programma, eccola dietro la cattedra. E’ successo giovedì 13 febbraio quando rispondendo all’invito della scuola secondaria Villa Corridi dell’istituto comprensivo Bartolena ha potuto parlare a tre classi in presenza e a tre collegate online. Non è stata solo la prima volta nelle vesti di “docente” ma è stata anche la prima volta che parlava pubblicamente della sua iniziativa. “Devo dire che ero particolarmente in ansia, ma gli insegnanti fantastici e tutti quei simpaticissimi ragazzi mi hanno messa subito a mio agio, pieni di curiosità e domande. Spero di aver lasciato loro qualcosa come questa prima esperienza ha fatto con me. Senza’altro loro con tutto l’entusiasmo hanno dato a me ancora più forza di continuare!”. E, in attesa di conoscere presto tutti i dettagli, questi sono alcuni degli autori invitati da Elaide che saranno presenti a maggio: Antonio Ferrara, Sara Magnoli, Christian Antonini, Daniele Nicastro, Caterina Guagni, Carlotta Cubeddu, Federico Taddia, Laura Paggini, Sara Frascaroli (scrittrice di 15 anni), Marco Marmeggi e Linda Traversi. “Elaide ha aperto il ciclo di incontri con autori di narrativa per ragazzi che abbiamo organizzato come comprensivo Bartolena – spiega la referente del progetto professoressa Federica Matteini – Le abbiamo chiesto se se la sentiva di fare da “madrina” inaugurando lei la rassegna e la ringraziamo per aver accettato. E’ stata bravissima, esaustiva e coinvolgente. Così brava che alcuni studenti le hanno chiesto pure l’autografo. Il 27 febbraio sarà al plesso di via Michel alla Rosa”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©