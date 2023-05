La primaria Cattaneo ripassa la grammatica con l’escape game

Foto autorizzate dalla scuola alla pubblicazione

Gli studenti della 1D Linguistico del Liceo Cecioni Aurora, Caterina, Christin, Gaia, Gianluca e Giulio, con pazienza ed ironia, hanno guidato gli alunni di due classi della primaria Cattaneo in una gara a colpi di verbi e regole

Ripassare la grammatica divertendosi? Ci ha provato la classe 1D Linguistico del Liceo Cecioni che ha creato un fantasioso “escape game” grammaticale e coinvolto nel progetto le classi 4A e 4B della scuola primaria Cattaneo (I.C. Bartolena). Lavorando in squadra, le studentesse e gli studenti della 1D hanno realizzato interamente il gioco e creato carte ed enigmi per mettere alla prova le conoscenze grammaticali dei giocatori. Il lavoro è stato donato ai bambini della primaria e una delegazione della 1D, accompagnata dalla prof.ssa Dafne Maggiorini si è recata alla scuola Cattaneo per presentarlo alle due classi quarte, grazie alla collaborazione dell’insegnante Rita Piombanti. Aurora, Caterina, Christin, Gaia, Gianluca e Giulio, con pazienza ed ironia, hanno guidato gli alunni della primaria in una gara a colpi di verbi e regole. Gli studenti e le studentesse del Cecioni sono stati accolti con grande affetto e divertimento dai bambini e hanno trasformato la lezione di grammatica in una festosa sfida che ha visto la collaborazione di grandi e piccini.

