La primaria Panconi all’Itis per un incontro sulla prevenzione mammografica

“La prevenzione e la diagnosi precoce sono armi fondamentali. È essenziale che i giovani comprendano l’importanza di comportamenti semplici come l’autopalpazione o la vaccinazione contro l’Hpv. La consapevolezza è il primo passo per adottare azioni correttive e proteggere la propria salute"

Circa 100 studenti delle classi IV dell’indirizzo Biologico Sanitario e Biologico Ambientale dell’Itis Galilei di Livorno hanno partecipato all’incontro “Prevenzione e screening mammografico” organizzato dalla scuola in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest per la sensibilizzazione sui tumori al seno e per favorire l’adesione ai programmi di screening. All’evento coordinato dai professori Daniele Cerrai e Silvia Boni, era presente la dottoressa Michela Panconi, direttrice della Radiologia Senologica. “La prevenzione e la diagnosi precoce – ha sottolineato la primaria Michela Panconi – sono armi fondamentali nella lotta contro il tumore al seno. La ricerca scientifica ha fatto grandi passi avanti, ma senza un’adeguata informazione e adesione ai programmi di screening, il rischio di diagnosi tardiva resta elevato. È essenziale che i giovani comprendano l’importanza di comportamenti semplici come l’autopalpazione o la vaccinazione contro l’Hpv. Durante l’incontro si è parlato anche dei principali fattori di rischio, tra cui lo stile di vita, l’alimentazione e la familiarità con la malattia. Un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica regolare e l’abolizione di abitudini dannose come il fumo e l’eccessivo consumo di alcol possono ridurre sensibilmente il rischio di sviluppare tumori. Diffondere questi concetti tra i ragazzi è strategico, perché saranno loro i cittadini e i professionisti della salute di domani”. L’incontro ha suscitato grande interesse tra gli studenti che hanno posto numerose domande e si sono confrontati con gli specialisti su dubbi e curiosità. “È fondamentale creare momenti di dialogo come questo, perché la consapevolezza è il primo passo per adottare azioni correttive e proteggere la propria salute” ha concluso la dottoressa Panconi.

