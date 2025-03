La Provincia presente alla Fiera Didacta con il progetto Pari Passo

La Provincia di Livorno ha partecipato a Fiera Didacta con il progetto Pari Passo, finanziato per 550.000 mila euro, che vede una parte di attività pensate in modo specifico per le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale

La Provincia è presente alla Fiera Didacta, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana, in corso di svolgimento a Firenze, che si propone di far conoscere i progetti di sensibilizzazione e di sostegno alla parità di genere rivolti alle scuole e finanziati principalmente nell’ambito del rifinanziamento della legge 16/2009 ‘Cittadinanza di genere’. Nella nuova programmazione degli interventi, le Province toscane e la Città Metropolitana di Firenze tornano ad avere un ruolo attivo e di primo piano. La Provincia di Livorno ha partecipato a Fiera Didacta con il progetto Pari Passo, finanziato per 550.000 mila euro, che vede una parte di attività pensate in modo specifico per le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. Le azioni, sviluppate nell’arco di un triennio, saranno diversificate in base al livello scolastico, con laboratori creativi per i bambini e le bambine delle scuole primarie e medie, mentre agli studenti e alle studentesse delle superiori saranno proposte proiezioni cinematografiche, cui seguiranno approfondimenti e confronti.

Temi conduttori del progetto Pari Passo saranno la storia, le scienze, la cittadinanza attiva e il lavoro, per affrontare la parità di genere attraverso diversi aspetti. Inoltre, sono previsti seminari tematici sul superamento degli stereotipi rivolti ai docenti delle scuole d’infanzia e primarie, e ai genitori. Ad illustrare le caratteristiche del progetto Pari Passo sono state Elisabetta Ascione, funzionaria del Servizio Pari Opportunità della Provincia e Maria Giovanna Lotti, dirigente di Provincia di Livorno Sviluppo srl. “L’obiettivo generale del progetto – ha sottolineato Ascione – è quello di favorire un approccio di genere e maggiormente inclusivo nelle proposte didattiche. Saranno coinvolte almeno due scuole per ogni Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione, per un totale di almeno 100 partecipanti, ma contiamo di estere l’adesione scolastica il più possibile”. L’altra parte del progetto Pari Passo riguarda il Bilancio di genere. La Provincia metterà a disposizione la propria decennale esperienza supportando i comuni aderenti nella redazione di un Bilancio di genere e sostenendo la formazione del personale delle singole Amministrazioni. Oltre alla Provincia, i Comuni che al momento hanno dato la loro adesione al progetto sono: Livorno, Cecina, Collesalvetti, Castagneto Carducci. All’attuazione del progetto con le scuole concorrono Provincia di Livorno Sviluppo srl, Cooperativa Itinera, Arci, soc. Grufo&Grufo srl. Al progetto per il BiGe collabora lo Studio Come di Roma.

Condividi:

Riproduzione riservata ©