La scrittrice Catherine Dunne ospite in videoconferenza al Cream Tea del Liceo Cecioni

Il tradizionale appuntamento di marzo in cui gli studenti e le studentesse del triennio presentano e dibattono un tema letterario in lingua inglese ha avuto quest'anno una ospite di eccezione. La scrittrice irlandese ha dialogato con i ragazzi e le ragazze sul tema Womanhood and Motherwood (femminilità e maternità) che spesso ha messo al centro dei suoi romanzi. Apprezzatissima la pausa con "Tea and Biscuits"

Il tradizionale appuntamento del Cream Tea di marzo, pomeriggio in cui gli studenti e le studentesse del triennio del Liceo Linguistico presentano e dibattono un tema letterario in lingua inglese, ha avuto quest’anno una ospite di eccezione. La famosa scrittrice Catherine Dunne è infatti intervenuta in video conferenza e ha dialogato con i ragazzi e le ragazze del Liceo Linguistico, ovviamente in lingua inglese, sul proprio lavoro e sul tema scelto, “Womanhood and Motherwood” (femminilità e maternità) che spesso ha messo al centro dei suoi romanzi. Non sono mancati gli interventi musicali e canori anche da parte di studenti e studentesse di altri indirizzi del Liceo. Un’occasione importante di discussione e confronto con uso esclusivo della lingua inglese con la promessa di Catherine Dunne di un prossimo incontro in presenza e un piacevole momento di scambio durante la pausa (apprezzatissima) con “Tea and Biscuits”.

