La scuola Campana piange Antonella

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"La scuola era la sua seconda casa. Per tutti noi è stata un punto di riferimento insostituibile". La dirigente Semplici ricorda la dipendente della segreteria didattica scomparsa a 66 anni. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio

Profondo cordoglio all’Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi per la scomparsa di Antonella, figura della segreteria scolastica, venuta a mancare stamattina. Dal 2013 prestava servizio alla scuola Campana dell’IC Micheli Bolognesi, occupandosi in particolare degli aspetti legati alla didattica e diventando negli anni un punto di riferimento imprescindibile. A ricordarla con commozione è la dirigente scolastica Cecilia Semplici, che ne sottolinea le straordinarie qualità umane e professionali. “Antonella ha rappresentato per la nostra comunità scolastica molto più di una collega. Con la sua professionalità, la sua disponibilità e il sorriso che la contraddistingueva, ha accolto ogni giorno genitori, insegnanti e personale, contribuendo a creare un clima di serenità e collaborazione”. La presenza di Antonella era apprezzata anche dai più piccoli. Non era raro vedere bambine e bambini passare dal suo ufficio semplicemente per salutarla, segno dell’affetto sincero nei suoi confronti. “Era una persona capace di far sentire tutti ascoltati e accolti”, aggiunge la dirigente. “La scuola era per lei una seconda casa e, fino a quando le è stato possibile, ha continuato a essere presente con amore, passione e un forte senso del dovere”. L’intera comunità dell’Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi si stringe ora attorno alla sua famiglia. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio, alle ore 11, alla Chiesa della Madonna. La scuola ha promosso una raccolta a sostegno della famiglia. Chi desidera partecipare può rivolgersi alla segreteria dell’istituto. “Faremo tutti tesoro del suo esempio e conserveremo nel cuore il ricordo della sua gentilezza e della sua dedizione”, conclude Semplici. “Antonella continuerà a vivere nel ricordo e nell’affetto della nostra comunità scolastica”.

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