La scuola Fermi tra le migliori d’Italia nel sitting volley

Gli studenti e le studentesse hanno rappresentato la Toscana alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù di Roma, chiudendo all'ottavo posto in una disciplina che ha debuttato quest'anno nella manifestazione

La scuola Fermi di Livorno ha partecipato alla fase nazionale dei Giochi della gioventù con il sitting volley: dopo la fase di istituto, la squadra ha infatti vinto la fase interprovinciale contro Pisa e in seguito anche la fase regionale gareggiando contro Massa. Alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù, che si sono svolti a Roma dal 26 al 29 maggio, la squadra di 7 studenti e studentesse ha così rappresentato la Toscana piazzandosi all’ottavo posto grazie agli allenamenti ed all’impegno in questa nuova disciplina. Questo è stato il primo anno che gli sport paraolimpici sono stati presenti ai Giochi della gioventù e la nostra squadra si è fortemente impegnata in un’attività sportiva ed inclusiva che li ha coinvolti e fortemente motivati. Si ringraziano i docenti di Educazione fisica, prof.ssa Pucci e prof. Soventi, che hanno allenato la squadra durante l’anno e fatto raggiungere un risultato così importante a Roma.

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