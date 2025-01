La scuola Mazzini scelta per un collegamento spaziale con gli astronauti della ISS

La dirigente scolastica prof.ssa Elena Rossi, che ringraziamo per la disponibilità

Il progetto presentato dal prof. Tincani e dalla prof.ssa Tramonti dell'istituto diretto da Elena Rossi è tra i selezionati nell’ambito del programma ARISS (Amateur Radio on the International Space Station)

Grande entusiasmo nell’Istituto Comprensivo ‘G. Mazzini’ alla notizia che il progetto presentato dal prof. Tincani e dalla prof.ssa Tramonti è tra i selezionati nell’ambito del programma ARISS (Amateur Radio on the International Space Station). La scuola livornese, diretta dalla dirigente scolastica prof.ssa Elena Rossi, è stata infatti scelta per la realizzazione di un collegamento via radio tra gli studenti e gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Da più di vent’anni il programma ARISS unisce “via radio” studenti e astronauti in orbita. Sono coinvolte le più importanti agenzie spaziali – NASA, ROSCOSMOS, ESA, JAXA e CSA-ASC – e varie associazioni di radioamatori, tra cui AMSAT Italia, che si prestano a fornire supporto. La selezione dei progetti è molto dura e uno dei criteri di selezione è “school is running space-oriented program with science teacher”: viene quindi valutata soprattutto la bontà e il valore di un programma didattico orientato allo spazio. Ogni scuola può inserire nel programma le attività che reputa migliori (laboratori, uscite didattiche a musei della scienza, planetari, eccetera). Successivamente, ARISS assegna alle scuole un mentore ufficiale, che le accompagna nella fase di preparazione e garantisce la propria disponibilità a parlare con gli studenti, anche degli aspetti tecnici dei collegamenti radio. Naturalmente non scenderà in dettagli per loro eccessivi però farà vedere le immagini delle radio sulla stazione spaziale, spiegando loro come funzionano e raccontando la storia della radio. Il collegamento a cui parteciperà l’I.C. Mazzini sarà realizzato grazie ad AMSAT Italia (l’associazione di radioamatori italiani attiva in campo spaziale) e in condivisione con l’Istituto Superiore “Il Tagliamento” di Spilimbergo in provincia di Pordenone e si terrà nel corso del primo trimestre del prossimo anno scolastico (2025/26). Durante il collegamento gli studenti avranno la possibilità di sottoporre agli astronauti un totale di 20 domande in lingua inglese. Il collegamento con gli astronauti della stazione orbitante sarà il coronamento di un lungo percorso, sarà quindi ‘la ciliegina sulla torta’. Le attività didattiche di preparazione all’appuntamento, invece, verranno avviate sin da subito. Tutti i docenti dei vari ambiti disciplinari e tutte le classi dell’Istituto saranno coinvolti nella realizzazione di attività didattiche, uscite e progetti incentrati sullo spazio e sarà persino indetto un concorso per la realizzazione di un logo e di un motto che

identificheranno la partecipazione dell’istituto al progetto. Per maggiori informazioni https://www.media.inaf.it/2021/03/04/ariss/.

