La scuola Micheli Bolognesi accoglie studenti di Granada per uno scambio culturale

Le attività si inseriscono all'interno del progetto "Green School", un'iniziativa che coinvolge gli studenti di alcune classi seconde dell'Istituto Micheli-Bolognesi

Dall’8 all’11 aprile, l’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi di Livorno accoglierà con entusiasmo un gruppo di 8 ragazzi di 12 anni provenienti da Granada (Spagna), nell’ambito del progetto Erasmus. L’azione punta a garantire opportunità di apprendimento e a sostenere l’internazionalizzazione e lo sviluppo istituzionale delle scuole e delle organizzazioni attive nel campo dell’istruzione scolastica. Il progetto Erasmus ha l’obiettivo di rafforzare la dimensione europea dell’insegnamento e dell’apprendimento promuovendo i valori dell’inclusione, della diversità e della tolleranza attraverso la partecipazione democratica, la diffusione della conoscenza del patrimonio comune, sostenendo lo sviluppo di reti professionali in tutta Europa. Questa visita internazionale rappresenta quindi un’opportunità unica di crescita culturale e formativa per tutti i partecipanti. I giovanissimi ospiti saranno coinvolti in una serie di attività volte a promuovere una mentalità orientata alla sostenibilità e sviluppare le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti per pensare, pianificare e agire con empatia, responsabilità e cura per il nostro pianeta. Le attività si inseriscono all’interno del progetto “Green School”, un’iniziativa che coinvolge gli studenti di alcune classi seconde dell’Istituto Micheli-Bolognesi. Insieme, ragazzi italiani e spagnoli, indipendentemente dalla loro età o background, si immergeranno negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, allineandoli al quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità ambientale ‘Green Comp’, attraverso contesti di apprendimento formali e informali, approcci partecipativi,attività giocose e conversazionali in situazione, progettate per promuovere discussioni e identificare le priorità per costruire un futuro sostenibile. Per tutti gli studenti sarà un’importante occasione di apprendimento della lingua inglese in full immersion,un’esperienza completa, coinvolgente e significativa. L’Istituto Micheli-Bolognesi, da sempre impegnato a offrire ai propri alunni le migliori opportunità di apprendimento, ha scelto di rendere l’inglese una lingua centrale nell’insegnamento. L’arrivo dei ragazzi spagnoli a Livorno non è solo un’occasione per mettere in pratica l’inglese, ma anche per costruire relazioni di amicizia e collaborazione. In questo clima di scambio e reciproco arricchimento culturale, i giovani partecipanti avranno anche l’opportunità di scoprire le tradizioni, la storia e la cultura di Livorno, rendendo questa visita una vera e propria esperienza formativa. Un progetto che, con la sua attenzione all’ambiente e alla cultura, dimostra come l’educazione possa essere un potente strumento per costruire ponti tra persone, nazioni e generazioni future.

