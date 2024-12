La scuola primaria di Antignano in gita al Mercato alla scoperta dei sapori

Le foto, gentilmente fornite dalle insegnanti, sono provviste di liberatoria ai fini della pubblicazione online

Ad accompagnarli in questa gita le insegnanti Rosamaria Oliveri e Laura Palagi che assieme alle colleghe Melania Nappi e Chiara Pullerà avevano organizzato questo tour tra i mestieri e i sapori del mercato

di Giacomo Niccolini

Cosa c’è di più bello dello scoprire il chilometro zero? Di capire che al di là del supermercato dove andiamo con babbo o mamma a comprare le banane incellofanate o i pomodori secchi in barattolo c’è anche una filiera corta, un posto stupendo e storico dove la frutta è colorata e sta su di un banco che quasi ti circonda, la verdura “ti salta in collo” e i formaggi hanno un profumo unico e sono fatti con il latte e non sono solo un pezzo pronto da mangiare ma hanno tutta una procedura quasi magica per diventare così buoni?

Così gli alunni della 3ª A e della 3ªB della scuola primaria di Antignano, dell’Istituto Comprensivo Carducci, zainetto in spalla, sono saltati sullo scuolabus direzione Mercato delle Vettovaglie, lì dove il sapore ha inizio. Ad accompagnarli in questa gita le insegnanti Rosamaria Oliveri e Laura Palagi che assieme alle colleghe Melania Nappi e Chiara Pullerà avevano organizzato questo tour tra i mestieri e i sapori del mercato. Così i bimbi, curiosissimi ed eccitati di scoprire i segreti dei commercianti e tutte le belle cose che riempiono il mercato specialmente con l’avvicinarsi delle feste natalizie, hanno vissuto questa esperienza come un vero viaggio fatto di scoperta e ricerca. Alcuni hanno confessato alle maestre che era la prima volta che mettevano piede all’intero del bellissimo Mercato delle Vettovaglie.

Poi le insegnanti hanno portato i bambini anche da Bacci Formaggi. Qui ai piccoli alunni è stato spiegato il procedimento per ottenere una forma di formaggio e per passare dal semplice latte al formaggio che mettiamo in tavola. Non sono mancati assaggini tra i vari banchi, qualche pomodorino, un pezzettino di parmigiano, un morsino di qui e un morsino di là. Sicuramente un’esperienza d’oro che i piccoli porteranno con loro e sarà senza dubbio un tassellino nel loro puzzle della vita.

