La sezione A/P del Calamandrei festeggia 35 anni dal diploma

“Di maturità, però, ancora non se n'è vista”. Per il quinto anno consecutivo gli ex compagni della classe si sono ritrovati tra ricordi e tante risate mettendo da parte mogli, mariti, figli e nipoti

A giugno 2021, in piena emergenza Covid, in un momento in cui le misure di contenimento si stavano allentando, la sezione A/P dell’ITC Calamandrei festeggiò i 30 anni dalla maturità con una bellissima cena. Da allora, probabilmente proprio perché segnati da quel periodo di distanziamento sociale, decidemmo di ripetere l’evento ogni anno. Il 13 luglio abbiamo festeggiato i 35 anni: per un giorno abbiamo messo da parte mogli, mariti, figli e nipoti, dedicando una serata tutta a quella sgangherata comunità che si chiamava classe. Come al solito, tante risate e ricordi che fanno ancora accapponare la pelle. Ma di “maturità”, ancora, non se n’è vista. Un saluto particolare a coloro che questa volta non hanno potuto essere presenti… alla prossima!

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