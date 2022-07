Laboratori di inglese per 200 bambini delle primarie del Circolo La Rosa

Duecento bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie della Direzione Didattica La Rosa di Livorno stanno partecipando gratuitamente a dei laboratori di lingua inglese realizzati grazie al Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti – così si legge nelle linee guida del progetto che stiamo realizzando con i nostri alunni. Le attività si svolgono dal 16 giugno al 6 luglio coinvolgendo tutti i plessi delle scuole primarie del Circolo: Cattaneo, Lambruschini, Villa Corridi e prevedono la presenza attiva di di esperti di lingua inglese coadiuvati dai docenti della nostra scuola. E’ un momento per vivere la scuola in maniera diversa, unendo le finalità dell’apprendimento e dello stare insieme. Il Dirigente scolastico ringrazia le famiglie che hanno aderito al progetto ed il personale docente, di segreteria e collaboratori scolastici per il loro prezioso impegno nel dare questa opportunità agli studenti della scuola.

