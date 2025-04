Laboratorio di podcast al Liceo Cecioni

Al termine del corso studentesse e studenti, grazie al supporto della scuola che si è aggiudicata un bando della Fondazione Livorno per sostenere le spese, diventeranno i produttori di un podcast legato alla città. Intanto, seguiti dai giornalisti Alessandro Bientinesi e Eva Bertolacci, si "allenano" ad intervistare: dopo Toto Barbato e Andrea Luci, giovedì 3 aprile gli intervistati saranno Salvetti e Lazzerini

Una delle fonti di informazione attualmente più diffuse, soprattutto fra i giovani, è diventato l’oggetto di un laboratorio in pieno svolgimento al Liceo Cecioni. Il laboratorio, cominciato lo scorso novembre, si pone come obiettivo quello di fornire alle studentesse e agli studenti che lo frequentano le basi del giornalismo e della produzione di podcast, strumento di informazione per la fruizione di notizie di vario tipo sempre più al centro della nostra vita quotidiana. Al termine del corso le studentesse e gli studenti, grazie al supporto dell’istituto scolastico che si è aggiudicato un bando della Fondazione Livorno per sostenere le spese del progetto, diventeranno i produttori di un podcast legato a Livorno, occupandosi in prima persona della sua scrittura, realizzazione e diffusione. Oltre all’apposita strumentazione di cui verranno dotati gli alunni, presso i locali del Liceo Cecioni verrà allestita un’apposita sala di registrazione che potrà essere sfruttata in futuro per progetti simili.

Le lezioni, tenute dai due giornalisti Alessandro Bientinesi ed Eva Bertolacci dell’agenzia di comunicazione Capo Verso che ha realizzato e prodotto l’anno scorso il podcast “Cenere – Le voci dell’eccidio dimenticato di Sant’Anna di Stazzema” hanno preliminarmente trattato in classe le basi del giornalismo (la definizione di notizia e le basi per svolgere un’intervista), passando da tematiche come le fake news per addentrarsi poi nel cuore del progetto: quali sono i tipi di podcast maggiormente presenti sulle principali piattaforme di ascolto e quale tema e struttura dare al progetto studentesco che vedrà la luce entro la fine dell’anno. Il laboratorio (che si concluderà nel mese di giugno) si è avvalso e si avvarrà di docenze esterne utili ad approfondire la complessa e articolata materia di questo straordinario strumento di informazione, come il vocal coach Andrea Volpi, la copywriter Jessica Manzella e il Prof. Nicola Moracchioli. Durante il corso la classe ha potuto cimentarsi in prima persona nelle interviste ai personaggi che daranno voce al podcast studentesco: dal capitano del Livorno Calcio Andrea Luci, intervenuto lo scorso 10 marzo in Aula Magna al cospetto di un nutrito gruppo di studentesse e studenti, al gestore del “The Cage” Toto Barbato, fino al sindaco Luca Salvetti, atteso in Aula Magna giovedì 3 aprile alle ore 15 insieme al Capo della Protezione Civile Lorenzo Lazzerini per rilasciare un’intervista che verrà realizzata direttamente dagli alunni che stanno partecipando al laboratorio. Le voci di questi “ospiti”, al pari di altri protagonisti intervistati, faranno parte del podcast interamente scritto e prodotto dalle ragazze e dai ragazzi che nel corso di questi mesi hanno partecipato al laboratorio. La classe del laboratorio è diventata a tutti gli effetti una vera e propria redazione al lavoro per il lancio del podcast studentesco che riguarderà la città di Livorno.

